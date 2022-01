Dai due delegati per l’elezione del Presidente della Repubblica al vuoto: così Serra è tornata periferia politica

Sette anni fa Serra San Bruno era un punto di riferimento per la politica regionale e anche nazionale. Nel gennaio 2015 – fatto senza precedenti nella storia locale – erano due i serresi che partecipavano all’elezione del Presidente della Repubblica: Bruno Censore in qualità di deputato e Nazzareno Salerno in qualità di delegato della Regione Calabria. Entrambi contribuirono con il loro voto all’ascesa al Quirinale di Sergio Mattarella. Era l’apogeo politico della città della Certosa: poi è cominciata la rovinosa slavina che ha portato alla perdita di tutte le postazioni di rilievo.

Nel gennaio 2022, non solo c’è nessun serrese nella capitale ad esprimere la preferenza per il Capo dello Stato (fattispecie che comunque ha più un valore simbolico che sostanziale), ma si sono perse le tracce di segni di vita politica ad alti livelli. La mancata elezione di Luigi Tassone (e dello stesso Censore) alle ultime elezioni regionali ha cancellato ogni possibile presenza a Palazzo Campanella e, al momento, l’unico rappresentante extralocale è (per quello che vale la carica dopo la riforma Delrio) il consigliere provinciale Daniele Galeano.

Al di là delle critiche (talvolta giuste) nei confronti di Censore e Salerno, è innegabile il ruolo politico che entrambi hanno giocato (Salerno è stato anche coordinatore provinciale del PdL) e il peso nella decisioni riguardanti i processo di sviluppo (ad esempio l’approvazione del Patto territoriale, il finanziamento della Trasversale delle Serre o anche la permanenza, pur in condizioni critiche, dell’ospedale “San Bruno” che ha persino rischiato destino peggiore alla luce delle previsioni originarie del Piano di rientro che prevedeva la chiusura dei nosocomi con meno di 120 posti letto).

Oggi, da un punto di vista prettamente politico, la figura di grado più elevato è la neocomponente della Direzione regionale del Pd Valeria Giancotti: per il resto c’è il vuoto. La corsa fallita di Luigi Tassone alla segreteria provinciale del Pd testimonia la perdita d’incisività dell’area montana del Vibonese, sempre più divisa e attanagliata da anacronistici campanilismi. Lo spazio lasciato da Serra è stato occupato (sempre politicamente parlando) da Vibo e, in misura minore, da Soverato: in particolare, il capoluogo di Provincia ha soffocato ogni spiraglio di ripresa facilitando liti e scissioni che hanno rigettato Serra nell’angolo delle periferie dimenticate.

Quando il primo quarto di secolo è quasi completato, il mondo di Salerno e Censore è scomparso per via di aspettative rimaste insoddisfatte, di tagli ordinati da livelli superiori, di errori strategici e, soprattutto, di una bora populistica che ha cancellato un sistema che, oltre che di vizi, era fatto anche di sezioni, discussioni, equilibri e sintesi. Meglio? Peggio? Ad ognuno la sua valutazione. La certezza è una sola: indietro, ormai, non si torna.