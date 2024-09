Dagli USA alla Domotek Volley Reggio Calabria: attenti a Kevin Lamp

Classe 2000. Statunitense di Chicago. Origini estoni. 1.95 con voglia di volare e risultare determinante nel campionato di Serie A3.

Kevin Lamp lancia la sfida:

“Sono veramente contento di essere qui, la squadra, il coach e lo staff sono stati tutti davvero accoglienti nei miei confronti”.

Raccontaci di te:

“Vengo da Chicago, ho studiato all’Università di Stanford a San Francisco, la mia famiglia è estone e per me è la prima esperienza in Europa. Finora ho sempre giocato negli Stati Uniti”.

Che ne pensi di questa squadra? Quali le prime impressioni che ne hai ricavato?

“E’ una buona squadra, ci sono tanti giocatori che portano con loro un bagaglio importante di gioventù e talento. Al loro fianco i veterani che mostrano leadership ed esperienza. Credo sia un bel gruppo, dall’allenatore fino agli atleti più giovani”.

Che ne pensi del tuo nuovo coach Antonio Polimeni?

“E’ molto carismatico, ci sostiene parecchio e spero di imparare molto da lui per migliorare parecchio in questa stagione”.

Il tuo sogno?

“Voglio dare il massimo, la città di Reggio è molto ospitale. Mi piace molto, la gente è molto calorosa e mi aiuta, essendo anche l’unico straniero del roster, ad adattarmi alle tante differenze che ci sono con l’America.

Non vedo l’ora di giocare di fronte a tanti tifosi, fare del mio meglio, allenarmi con i compagni ed imparare dallo staff tecnico”.