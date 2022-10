Da vittima sacrificale a leader del centrodestra: gli equilibri spaccati da Wanda Ferro

Ha vinto sfide perse in partenza, accettando percorsi all’apparenza senza via d’uscita. E invece lei, Wanda Ferro, la strada l’ha trovata rimanendo coerente ai valori del centrodestra, superando ostacoli che sembravano insormontabili. Ci ha creduto fino in fondo, più di tutti, con una testardaggine tipicamente calabrese. Carattere schietto, a volte ruvido e rigido, ma con il merito della determinazione e del senso di appartenenza, ha resistito alle tempeste che l’hanno temprata.

Quando il terreno sotto i piedi del centrodestra stava crollando sotto i colpi delle vicende che hanno visto la fine dell’epopea scopellitiana, una coalizione spaccata cercava l’agnello sacrificale, utile a dimostrare almeno l’esistenza di una squadra che ormai non era tale. Perché era una nave che stava affondando e ognuno cercava rifugio su un punto stabile. Serviva una bandiera, per condurre una partita impossibile contro un Mario Oliverio che nel 2014 volava sicuro verso la conquista della Regione. In quel momento storico, Ferro ha accettato di essere in campo, sapendo bene di accollarsi – per tutto il centrodestra – anche il peso di una critica popolare generata, oltre che dalle inchieste giudiziarie che avevano indebolito il Governo regionale, da situazioni scaturite da decenni di cattiva gestione (Piano di rientro sanitario, crisi occupazionale, ritardo di sviluppo).

Alla sconfitta certa, però, si è aggiunta l’esclusione da Palazzo Campanella per via di una manina che ha reso confusa e ai limiti della comprensione la legge elettorale. Colpi da portare al ritiro dalla vita politica ed al disgusto verso un sistema di interessi che ha macchiato l’immagine della Calabria. Ma Ferro non ha abbassato la testa ed ha condotto una battaglia su più fronti fino a farsi riconoscere quello che le spettava di diritto: l’ingresso in Consiglio regionale.

Altra tappa, altra sfida enorme: le elezioni politiche da affrontare in un collegio uninominale fuori mano, con luogo di scontro le zone interne del Vibonese. Siamo nella parte finale dell’inverno 2018: il Movimento 5 Stelle ha il vento in poppa, in più l’area di riferimento è considerata feudo di Bruno Censore. La campagna elettorale, però, la vede protagonista con un atteggiamento tutt’altro che temerario: addirittura chiude a Serra San Bruno, quasi a voler sfondare la porta di chi finora “comandava” il gioco. Ferro sovverte il pronostico e tinge con un puntino di blu un Mezzogiorno che è giallo quasi dappertutto. Sono anni di opposizione nel terzo partito del centrodestra, mentre tutti al Governo si alternano. Ma Ferro, passo dopo passo, scala posizioni in Fratelli d’Italia, che nel frattempo è diventato il principale partito italiano. Si sacrifica quando è necessario, mettendo la faccia nelle elezioni comunali di Catanzaro. Le elezioni 2022 diventano formalità: ormai Ferro è punto di riferimento, tanto da essere scelta nei maggiori confronti Tv come rappresentante della compagine di Giorgia Meloni. Un crescendo che continua fino ad oggi, con l’indicazione a sottosegretario agli Interni. È un’altra sfida, ancora più difficile delle precedenti: dimostrare che il buon governo è possibile, che il potere non sempre corrompe e non sempre logora, che il legame principale è con il popolo e non con i salotti della Capitale.