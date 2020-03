Da sabato gli anestesisti torneranno all’ospedale di Serra San Bruno

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, guidata dal Commissario Straordinario Giuseppe Giuliano, dopo un ampio confronto con il Direttore Sanitario Aziendale, Matteo Galletta, il Direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza, Michele Comito, il Direttore di Anestesia e Rianimazione, Peppino Oppedisano, al fine di affrontare la nota carenza di anestesisti, aggravata dall’emergenza COVID-19 e grazie alla disponibilità manifestata dai medici rianimatori pronti ad implementare la continuità assistenziale con ulteriori prestazioni e ore di straordinario, comunica che

“è stata superata la temporanea rimodulazione presso il Presidio di Serra San Bruno a Punto di Primo Intervento e, a far data dalle 8 di sabato 28 marzo sarà nuovamente garantita l’attività anestesiologica, ripristinando la piena attività di Pronto Soccorso”.

L’ASP, in una nota, ringrazia “le forze civiche, quelle politiche di centrosinistra e quelle di centrodestra, in particolare il Senatore Giuseppe Mangialavori e l’Onorevole Wanda Ferro, per la sensibilità manifestata e la collaborazione offerta per superare un’emergenza sanitaria che non ha uguali negli ultimi decenni”.