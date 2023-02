Da “Resto al sud” al Pnrr: evento informativo a San Nicola da Crissa sulle opportunità per giovani e donne

Si terrà venerdì 17 febbraio nel “Palazzo Mannacio” di San Nicola da Crissa, l’evento denominato “Le opportunità di finanziamento di imprese per giovani e donne”. L’iniziativa, totalmente gratuita, sarà un’occasione per i partecipanti di avere informazioni utili su tutti i bandi e le misure di finanziamento attualmente in vigore e su quelle di prossima pubblicazione, relativamente all’avvio di nuove attività imprenditoriali ed al consolidamento delle piccole realtà esistenti. Un evento fortemente voluto dalle Amministrazioni comunali dell’angitolano, ovvero San Nicola da Crissa, Capistrano, Filogaso, Monterosso Calabro, Maierato, Francavilla Angitola e Polia. Quest’ultime hanno deciso di investire su una campagna informativa e di divulgazione che, pur essendo a costo zero per gli enti e per i cittadini, potrà fruttare sotto l’aspetto della crescita futura del territorio in termini economici e sociali. Particolare attenzione sarà dedicata dai relatori di Sos Innovazione, ente accreditato di Invitalia e specializzato in materia di accompagnamento delle startup, alle peculiarità del territorio angitolano, al fine di creare degli input ai giovani e alle donne che saranno presenti, su quelle che sono le traiettorie che il mercato economico locale potrà tracciare.

Venerdi 17 Febbraio, con inizio previsto per le 17:30, le porte di “Palazzo Mannacio” si spalancheranno, dunque, ai sogni di tanti cittadini e di tante cittadine, che avranno possibilità di porre anche i loro quesiti sui bandi disponibili, da “Resto al Sud” fino al più attuale Pnrr.