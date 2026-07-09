Da Genova al cuore della Locride: una Summer School di Robotica e Intelligenza Artificiale porta le competenze STEM dove servono di più

Il 9 e 10 luglio 2026, il Grand Hotel President di Siderno ospita due giornate interamente dedicate alla robotica educativa, all’intelligenza artificiale e al coding. L’evento rappresenta un momento di sintesi del progetto “Nuovi Orizzonti con le STEM: Navigando verso il futuro nel cuore della Locride”, promosso e coordinato dall’Associazione Civitas Solis, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale nell’ambito del Bando Polaris.

Le due giornate sono strutturate secondo la metodologia dell’apprendimento esperienziale proposte dai formatori della Scuola di Robotica di Genova, una delle realtà più qualificate in Italia nel campo della robotica educativa.

Gli studenti lavoreranno con i nuovi kit Lego Education Computer Science & AI, programmando i robot nell’ambiente Coding Canvas e cimentandosi nelle sfide della First Lego League, la più importante competizione internazionale di robotica educativa. Si misureranno in prove di programmazione autonoma e ottimizzazione dei robot, applicando sul campo le competenze acquisite lungo l’intero percorso progettuale – fino alla gara finale a squadre tra gli istituti, seguita dalla consegna degli attestati.

In parallelo, è previsto un modulo di formazione dedicato ai docenti, con l’obiettivo di rendere l’insegnamento delle discipline scientifico-tecnologiche una pratica stabile nelle scuole, ben oltre la conclusione del progetto. I docenti potranno padroneggiare i kit e le metodologie per portare la robotica educativa stabilmente nelle proprie classi.

La Summer School è il risultato di un lavoro di rete che ha coinvolto cinque istituti comprensivi del territorio: I.C. Marina di Gioiosa Ionica-Mammola, I.C. De Amicis Platì, I.C. San Luca Bovalino, I.C. De Amicis-Maresca Locri, I.C. La Cava Bovalino, affiancati dalle associazioni specializzate Impara Digitale ed English Centre. Il percorso ha coinvolto attivamente oltre trecento studenti iscritti al secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado, residenti in comuni della Locride caratterizzati da elevate criticità sociali e da livelli di competenze scolastiche tra i più bassi del Paese.

«Le competenze scientifiche e digitali non sono un lusso: sono la base per costruire il proprio futuro, ovunque si nasca», dichiara Francesco Mollace, coordinatore del Progetto e direttore di Civitas Solis. «In questo quadro abbiamo costruito una collaborazione con Scuola di Robotica di Genova che porta nella Locride le stesse metodologie e competenze che si insegnano nelle migliori scuole del Paese: un segnale concreto della volontà di colmare i divari, non di accettarli».

Un ringraziamento particolare è stato espresso al Fondo per la Repubblica Digitale, che ha reso possibile un investimento concreto sulle competenze dei giovani in un territorio dove l’accesso alle opportunità educative non può essere dato per scontato. Il Bando Polaris è la dimostrazione che le politiche di inclusione digitale, quando raggiungono i luoghi giusti, producono risultati reali nella vita delle ragazze e dei ragazzi.