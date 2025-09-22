Cyberbullismo, il progetto dell’Istituto comprensivo di Acquaro – Soriano ottiene un importante finanziamento dal Ministero dell’Istruzione

Le risorse provengono dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e saranno impiegate per la promozione di azioni integrate contro il cyberbullismo. Provengono dal fondo permanente per il contrasto del fenomeno cyberbullismo, sono assegnate all’Ufficio scolastico regionale calabrese con un finanziamento complessivo di 67.791,36 euro, poi vengono suddivise tra le scuole di ogni ordine e grado che hanno risposto agli specifici avvisi dell’Usr partecipando al progetto e che sono state selezionate secondo criteri prestabiliti nel bando di partecipazione.

Più che mai chiamate a prevenire un fenomeno spesso difficile da riconoscere prima che accadano tragedie, le scuole possono intervenire soprattutto attraverso progetti che coinvolgano i ragazzi e mettano in luce le loro interazioni e i campanelli d’allarme su situazioni a rischio.

Beneficiarie delle risorse – per come cristallizzato nella graduatoria dei progetti ammessi – sono 12 istituzioni scolastiche della regione, tra cui l’Istituto comprensivo di Acquaro – Soriano guidato dalla dirigente scolastica Maria Francesca Durante.

Le istituzioni interessate hanno avuto accesso al beneficio grazie alla progettazione di azioni contro il cyberbullismo che tengono conto di aspetti legati allo sviluppo di servizi dal contenuto innovativo, legati ad azioni d’educazione ai media al fine di garantire a studentesse e studenti la sicurezza nell’ambiente on line.

Il progetto elaborato dal team per il contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo, di cui è referente la professoressa Angela Varì prevede metodologie innovative, lavori di gruppo, coaching e mentoring; la prevenzione peer&media education, in grado di stimolare la riflessione tra coetanei e la consapevolezza dei significati delle proprie scelte; le pause attive, dispositivi di educazione all’uso sostenibile ed equo degli strumenti digitali, per combattere la sedentarietà ed educare ad alternare comportamenti dinamici a quelli statici.

Al centro del progetto dal titolo “Patentino per cittadini digitali” ci sono strategie educative di peer education, strategia educativa che vuole favorire la comunicazione tra adolescenti, riattivando lo scambio d’informazioni e di esperienze interne al gruppo dei pari, diventati veri e propri educatori anti-cyberbullismo. Questa pratica prevede anche una stretta integrazione tra adulti e ragazzi, tra informazione verticale e orizzontale, promuovendo pertanto un dialogo costruttivo tra le diverse generazioni.

L’allarme cyberbullismo, tornato drammaticamente in primo piano dopo la tragedia del quattordicenne suicida, deve vedere le scuole in prima linea nella prevenzione del fenomeno.