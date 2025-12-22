Cuore Domotek: la vittoria in Puglia vale l’avvicinamento dirompente alla vetta

Un’impresa costruita con cuore, carattere e una splendida reazione alle avversità. La Domotek Volley Reggio Calabria ha conquistato su un campo difficile, quello dell’Aurispa Dfv Lecce, una vittoria che vale l’allungo in classifica e l’avvicinamento dirompente alla vetta del Girone Blu di Serie A3. Una vittoria di squadra, considerando gli assenti di peso: il libero titolare Saverio De Santis e l’opposto Enrico Zappoli. Ma chi è sceso in campo ha scritto pallavolo in maniera esemplare.



Gli amaranto partono in quarta, prendendo subito le redini del primo set (21-25) con un gioco fluido e aggressivo ed un Laganà al top in fase di esecuzione, ben supportato in banda da Matteo Mancinelli. Poi la svolta impressa dai pugliesi. I padroni di casa, trascinati da un irrefrenabile Zornetta (22 punti), ribaltano il match vincendo nettamente il secondo e ancor di più il terzo parziale (25-19, 25-13).

Nel quarto set, senza più la possibilità di sbagliare, Reggio Calabria ritrova la sua anima. Laganà, da vero capitano, alza il livello sotto la regia magistrale di Saitta. Al suo fianco, Matteo Mancinelli (20 punti), partito titolare al posto di Zappoli, diventa un punto di riferimento insostituibile in attacco ed a muro. Il set è un susseguirsi di emozioni, di parità e contro-break. Arrivati al punto-clou, è come sempre Enrico Lazzaretto a sigillare la rimonta sul 28-30, costringendo Lecce al tie-break.

Nel quinto set, non c’è più partita. La Domotek vola sul 4-8 e amministra con sicurezza fino al 8-15 finale. La fisicità a muro ed in battuta, con Luca Presta (6 punti, ma fondamentale nel gioco centrale) spegne definitivamente le velleità leccesi.

Oltre ai già citati Laganà (21 punti da grande condottiero), Mancinelli e Lazzaretto, una menzione speciale va a Massimiliano Lopetrone, che ha sostituito degnamente De Santis nel ruolo di libero.

La fase nazionale della Coppa Italia, già certificata nei precedenti match, diventa ora realtà con il 10 gennaio 2026, giorno della sfida che vedrà la Domotek sfidare gli amici della Energy Time Spike Campobasso, in quello che ormai si può definire un “classico” della categoria.

Si chiude un 2025 fatto di lavoro, programmazione, voglia di fare bene, attività giovanile, network e tanta ottima pallavolo che ha entusiasmato la città

Aurispa Dfv Lecce-Domotek Volley Reggio Calabria

(21-25, 25-19, 25-13, 28-30, 8-15)

Lecce: Mazzone 17, Tommasi, Bernardis 6, Russo, Donati, Marsella, Grottoli 12, Murabito, Santangelo 14, Orto 2, Zornetta 22, Mellano 7, Quarta. All.: Ambrosio.

Reggio Calabria: De Santis, Mancinelli 20, Spinello, Zappoli, Presta 6, Lopetrone, Saitta 5, Innocenzi 3, Motta, Ciaramita, Laganà 21, Lazzaretto 11, Rigirozzo, Parrini. All.: Polimeni

Arbitri i signori Eustachio Papapietro di Matera e Matteo Mannarino di Roma.