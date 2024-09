Cultura, la Regione investe 7 milioni per il sostegno alle attività e per la promozione

“Confermiamo l’impegno costante e continuo della Regione Calabria per il comparto della Cultura, finanziando complessivamente gli operatori del settore con 7 milioni di euro. Sono investimenti in grado di generare un effetto volano non solo nell’economia diretta del comparto, ma nel più ampio settore dei servizi che interessano il nostro territorio regionale”.

È quanto dichiara l’assessore alla Cultura della Regione Calabria, Caterina Capponi, nel preannunciare la fase esecutiva degli avvisi Attività Culturali 2023 ed Eventi di Promozione Culturale 2024 con la prossima pubblicazione delle graduatorie definitive, che prevedono un finanziamento del settore per 7 milioni di euro, rispettivamente 3 milioni per le attività culturali e 4 milioni per gli eventi di promozione culturale.

“Nel quotidiano contatto con il settore Cultura per lo sviluppo delle linee progettuali già definite – commenta l’assessore Capponi – ho impresso una sensibile accelerazione alle procedure in corso, nel convincimento che il comparto Cultura abbia bisogno di risposte certe e tempestive. Allo stesso tempo ho avviato una riflessione, che illustrerò al Presidente Occhiuto, su una più ampia reingegnerizzazione degli Avvisi, per renderli ancora più corrispondenti alle necessità del territorio, sia in termini di offerta culturale e sia di efficacia dei finanziamenti ad essi connessi”.