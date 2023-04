Crollo rupe di Tropea, Tassone: “Governo e Regione non rimangano indifferenti”

“Soltanto il fato ha evitato conseguenze peggiori, il fatto che fossimo ancora lontani dalla stagione estiva e l’orario della sciagura, avvenuta alle prime luci dell’alba, fortunatamente hanno impedito che la disgrazia fosse di ben altra entità. Tuttavia, quanto successo nei giorni scorsi a Tropea, una delle mete turistiche più gettonate della Calabria, non deve finire nel novero degli eventi da lasciare agli annali. È chiaro che la problematica relativa alla messa in sicurezza della rupe è stata a dir poco sottovalutata, ma adesso non si può più tergiversare, serve una improcrastinabile attenzione da parte dei governi regionale e nazionale per la tutela di un inestimabile patrimonio, bene collettivo che appartiene non solo a Tropea e alla Calabria, ma a tutta l’umanità”.

È quanto afferma l’ex consigliere regionale del Partito Democratico Luigi Tassone, commentando il crollo che ha interessato la rupe di Tropea, il promontorio su cui su cui sorge il santuario di Santa Maria dell’Isola, uno dei simboli della Calabria più noti.

“Rispetto a quanto successo – prosegue Tassone – finora abbiamo registrato l’inspiegabile silenzio da parte della Regione e del Governo centrale: una catastrofe di tale portata necessita di risposte immediate ed esaustive, serve un finanziamento straordinario ed interventi immediati per mettere in sicurezza l’area e consolidare quanto prima la rupe, simbolo del turismo calabrese. Il Comune di Tropea non può essere lasciato solo, la sinergia tra i vari livelli istituzionale è indifferibile ed è per questo – conclude Luigi Tassone – che interesserò subito i vertici regionali e nazionali del mio partito affinché portino l’istanza nelle sedi opportune, al fine di evitare ulteriori sciagure rispetto alle quali già solo il rischio che possano avvenire cagiona sconforto e profonda angoscia”.