Criteria 2026, è bronzo per Daniel Lico della Kairos Nuoto Lamezia

Una prova di carattere e di straordinaria determinazione, quella che ha portato Daniel Lico a conquistare un bellissimo bronzo nella sua prima gara ai Criteria 2026 che si stanno disputando in questi giorni nello Stadio del Nuoto di Riccione.

Partito dall’ottava posizione, l’atleta della Kairos Nuoto Lamezia è riuscito a sorprendere persino sé stesso, conquistando un significativo terzo posto con un tempo pari a 1.52.54 nella gara dei 200 Stile Libero.

Un risultato ottimo, che arriva dopo il bronzo di questa mattina di Gianluca Pittelli nei 100 Rana, e con il quale la società della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme chiude la prima e più che soddisfacente giornata di competizioni dedicata alla sezione maschile.