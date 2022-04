Crisi “Per Serra Insieme”, Figliucci e Regio: “Mai più note stampa non autorizzate da noi due”

Alla luce degli ultimi articoli pubblicati da “Il Meridio”, i consiglieri comunali Biagio Figliucci e Vito Regio hanno diffuso una nota che, di seguito, riportiamo:

“Viste le continue illazioni giornalistiche sulla disgregazione del movimento Per Serra Insieme si ribadisce quanto segue:

– il principale rappresentante istituzionale del movimento è e rimarrà Biagio Figliucci;

– il candidato a sindaco del movimento rimarrà Biagio Figliucci;

– il movimento rimane unito intorno alla figura di Biagio Figliucci che è la sintesi del gruppo;

– il simbolo è stato oggetto di restyling esclusivamente per finalità organizzative e di strutturazione.

Inoltre, si diffidano le testate giornalistiche a pubblicare articoli per conto del movimento Per Serra Insieme senza la preventiva autorizzazione dei consiglieri comunali”.

Biagio Figliucci

Vito Regio

Prendiamo atto della nota dei consiglieri comunali Vito Regio e Biagio Figliucci, che però più che alla nostra testata sembra essere rivolta ad alcuni componenti del (proprio?) gruppo. Più che diffidare i giornali dal pubblicare note siglate e diffuse dai propri componenti, i consiglieri comunali Figliucci e Regio dovrebbero impedire che le stesse note vengano prodotte ed inviate a loro evidente insaputa o con la loro contrarietà. Tali affermazioni infatti confermano in pieno le notizie di malesseri e dissapori nel gruppo, se non addirittura le rotture che si vogliono smentire. Non “illazioni” dunque, ma notizie vere e proprie che, nella sostanza, vengono ribadite dalla nota odierna.

Infine alcuni interrogativi:

– Se il gruppo è “unito”, perché vengono diffuse note stampa congiunte “non autorizzate” dai consiglieri comunali?

– Le conferenze stampa congiunte con il gruppo “Serra al Centro” sono autorizzate o avversate dai consiglieri comunali di “Per Serra Insieme”, visto che Figliucci e Regio non vi partecipano?

– Cosa succede a chi diffonde note stampa “non autorizzate” o parla nelle conferenze stampa congiunte (non si sa se autorizzate)? È dentro o fuori dal movimento?

– La responsabilità politica delle affermazioni, secondo i consiglieri comunali di “Per Serra Insieme”, è di chi le pronuncia o dei giornalisti che le riportano?

– Perché Figliucci e Regio hanno atteso un mese prima di dire che tutte le note stampa diffuse non erano autorizzate?

Biagio La Rizza

Direttore “Il Meridio”