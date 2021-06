Crisi nera per il gioco: crollo di fatturati ed impiego alla base

Quando riapriranno le sale gioco? La risposta è arrivata dall’ultimo DL dello Stato. La deadline è fissata al giorno 1 luglio, quando cioè sale giochi, scommesse e bingo riapriranno al pubblico in piena sicurezza. Ma pur sempre 300 giorni dopo l’ultima volta, con aziende in ginocchio e lavoratori a rischio. Il collasso l’ha evitato, per ora, solo il blocco dei licenziamenti.



Come anticpato dal portale Gaming Insider, la CGIA di Mestre ha pubblicato uno studio inerente il settore del gioco legale. Ed i dati hanno confermato che la presenza della CIG e del blocco licenziamenti hanno attutito la caduta. Il comparto giochi però cade in verticale ed è uno di quei settori sottoposti ad un lungo blocco. Ciò ha determinato una serie di effetti, che si sono sommati alle leggi regionali: se queste non vengono modificate in alcuni territori la crisi si acuirà.



La pandemia ha inflitto i suoi colpi. “Lo studio della Cgia si estende sull’arco di un quinquennio, fino allo stop coatto del 2020. Da qui è emerso che AWP e VLT hanno ridotto il fatturato da 100 a 30, la raccolta a 43 ed il gettito erariale a 65, a causa anche dell’aumento del PREU. Inoltre, per il Covid, gli operatori del settore hanno subito gravissime contrazioni di fatturato, con una media del 46%”, si legge ancora sul blog di Gaming Insider.

Sul fronte della occupazione il numero uno dell’Istituto Tolomeo Studi e Ricerche Paolo Feltrin ha stilato un rapporto in cui si evidenziano le differenze nel periodo pre-Covid.

Il dato è incontrovertibile: il reparto gioco è l’1% del Pil italiano, con 15 miliardi di valore.



I lavoratori del settore sono calcolati come Unità di lavoro standard: così tutte le persone vengono ricalcolate sulla base di un orario standard di otto ore per cinque giorni alla settimana per 12 mesi l’anno. In una sola parola: lavoratori a tempo pieno per dodici mesi, per un totale di 78.5000 addetti, compresi gli indiretti come provider e gestori. Il totale parla di 197.000 persone.



A preoccupare anche i dati dell’INPS, nell’annuale rapporto sul Mercato del Lavoro 2020. Da qui è venuto fuori che i settori più penalizzati sono stati alberghi e ristoranti. Nello specifico da marzo a maggio 2020 la riduzione del personale T.D ha riguardato il 6,6% delle imprese, dato cresciuto a 7,5% fra giugno e novembre, interessando maggiormente i settori delle attività artistiche, sportive ed intrattenimento.



Gli impiegati in smart working, nelle imprese che hanno attivato il lavoro a distanza, per le attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento passa dal 5% di gennaio-febbraio 2020 al 48,3% di marzo-aprile 2020; per poi scendere al 39,1% fra gennaio e marzo 2021.



L’occupazione nel settore intrattenimento in totale è calata così del -7,6%. Un dramma.