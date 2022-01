Crisi idrica superata a Dasà, Scaturchio ringrazia le Istituzioni e chi ha offerto un sostegno

“Sono stati giorni di estrema difficoltà, la mancanza di un bene di prima necessità è stata fortemente sentita dalla mia comunità e i disagi sono stati moltissimi. Finalmente possiamo però considerare passato questo brutto periodo e sento il dovere e l’obbligo di ringraziare chi ci ha aiutato e ci è stato vicino nella difficoltà”.

Chiusa la difficile pagina relativa all’emergenza idrica, il sindaco di Dasà Raffaele Scaturchio ringrazia chi ha offerto il proprio sostegno: “la Prefettura di Vibo Valentia, la Protezione Civile di Vibo Valentia e gli operatori di Calabria Verde, che incessantemente hanno riempito autobotti per fornire acqua ai dasaesi, acqua reperita presso Limpidi di Acquaro”.

Il ringraziamo è rivolto a “tutta la comunità di Limpidi ed in special modo all’assessore Michele Rosano per la disponibilità concessaci e all’Amministrazione comunale di Acquaro per essere dimostrata disponibile nell’aiutarci in questo momento di bisogno”.