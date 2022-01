Crisi idrica, sospesi i lavori di ripristino dell’acquedotto Alaco causa maltempo

La Direzione Lavori del cantiere Sorical che sta ripristinando l’acquedotto Alaco ha informato le Prefetture di Vibo e Reggio Calabria che alle ore 18 ha disposto la sospensione dei lavori a causa del peggioramento delle condizioni meteo che non consentono in alcun modo ai mezzi meccanici di poter trasportare il cemento per la gettata dei blocchi di ancoraggio in piena sicurezza.

I lavori riprenderanno domani mattina alle prime luci del giorno quando verrà ripristinata la pista per l’accesso al sito del cantiere al momento impraticabile.