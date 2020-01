Crisi idrica, Sorical e Comune di Vibo Valentia fanno il punto della situazione

Comune di Vibo Valentia e Sorical lavorano per “dare ai cittadini il migliore servizio nelle condizioni in cui si trovano le infrastrutture idriche di grande adduzione e di distribuzione”. Nel corso di un’apposita riunione è stato “dato atto della rottura imprevista nella rete di adduzione Sorical avvenuta durante la notte con comunicazione effettuata appena possibile nella mattina successiva”.

La riunione è servita per “analizzare i disagi che si sono verificati a seguito delle due rotture dell’acquedotto peraltro prontamente riparate dalle squadre operative che hanno lavorato ininterrottamente per 37 ore”. L’Amministrazione comunale ha chiesto a Sorical “un migliore monitoraggio della rete e, per l’ipotesi di ulteriori rotture della rete, una maggiore attenzione nelle comunicazioni tra uffici, ciò al fine di consentire una informazione tempestiva e corretta ai cittadini e di ridurre al minimo i disagi”. È stata altresì richiesto di “predisporre un piano di emergenze, coinvolgendo anche la Protezione Civile regionale. Piano di emergenza al quale fare riferimento in caso di interventi di manutenzione sulla rete anche al fine di informare in modo puntuale i cittadini e ridurre al minimo i disagi”.

Nei prossimi giorni Sorical sottoporrà al Comune un piano da attivare in caso di emergenze, mentre il 28 gennaio alla Regione si terrà una riunione per fare il punto sul progetto di ingegnerizzazione delle rete idrica comunale gestito direttamente dall’ente regionale.