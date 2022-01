Crisi idrica, distribuiti 80.000 litri di acqua grazie alle autobotti di Calabria Verde

Per fronteggiare l’emergenza idrica in atto nel Vibonese, Azienda Calabria Verde, coordinata dalla Protezione Civile regionale, è intervenuta con 10 autobotti del servizio antincendio boschivo e relativo personale. Nella giornata di ieri sono state distribuite alla popolazione della Città di Vibo Valentia e frazioni circa 27.000 litri di acqua per uso igienico sanitario. Oggi le stesse autobotti, oltre a rifornire la popolazione della città capoluogo e frazioni,hanno rifornito anche quella di alcuni centri minori tra cui i comuni di Brognaturo, Dasà, Gerocarne, Serra San Bruno e Stefanaconi. Alle 19 circa di oggi, le 10 autobotti hanno distribuito alla popolazione circa 80.000 litri di acqua per uso igienico sanitario. Le attività continueranno fino a cessata emergenza.