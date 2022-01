Crisi idrica anche a Serra, attivato un numero telefonico per segnalare necessità da parte delle categorie deboli

La crisi idrica, che nei giorni scorsi ha riguardato diverso comuni della Calabria, ha coinvolto anche Serra San Bruno. “Già dalla tarda serata, nel momento in cui siamo stati informati dalla Sorical – sostiene l’Amministrazione comunale – ci siamo prontamente attivati per richiedere, tanto alla Prefettura quanto al Dipartimento regionale della Protezione civile, l’attivazione di tutte le misure necessarie a far fronte all’emergenza che si è venuta a creare anche con l’invio di autobotti per la distribuzione di acqua ai cittadini. Dalle informazioni giunte la portata del problema è tale che non è ancora possibile fare previsioni sui tempi di risoluzione”.

Al fine di fronteggiare questa fase, è disponibile dalle ore 9 alle ore 17, il numero 328/6294332 per le segnalazioni di eventuali situazioni di necessità relative a soggetti anziani, disabili, non autosufficienti e/o in isolamento causa Covid-19 privi di sostegno familiare per i quali si predisporrà la fornitura a domicilio.

La cittadinanza verrà informata degli ulteriori sviluppi.