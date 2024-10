Crisi idrica a Spadola, Piromalli replica alla minoranza: “Amministrazione sempre attenta, basta strumentalizzazioni”

Il sindaco Cosimo Damiano Piromalli respinge le accuse della minoranza sulla gestione della crisi idrica e definisce le affermazioni dell’opposizione come “una semplice strumentalizzazione politica di una situazione ben più complessa”.

Il primo cittadino sottolinea innanzitutto che “il problema della carenza idrica in paese è stato causato da un guasto tecnico imprevisto alla pompa di sollevamento in località Santoro, problematica che è stata prontamente comunicata alla cittadinanza” specificando che “sono state subito avviate tutte le procedure necessarie per ripristinare il funzionamento della pompa e migliorare la distribuzione idrica nel più breve tempo possibile”. Pertanto, a suo avviso, “parlare di ‘incapacità’ o di ‘mancanza di tempestività’ è dunque ingannevole, soprattutto quando si tratta di un guasto che richiede tempi tecnici specifici per la riparazione”. Piromalli sostiene che “contrariamente a quanto affermato dalla minoranza, non c’è stata alcuna ‘inerzia’ da parte dell’Amministrazione. Sono stati messi in atto, appena individuato il problema – aggiunge -, interventi immediati per fronteggiare la situazione. Io personalmente mi sono occupato di rimanere al serbatoio di località Morrone fino a tarda notte per controllare che tutto andasse per il meglio. La complessità di certi lavori richiede tempo, e la macchina amministrativa ha proceduto con l’iter previsto per ripristinare la normalità. Anche se in un contesto di bassa stagione, la priorità dell’Amministrazione è sempre stata quella di garantire un servizio idrico efficiente e i cittadini sono stati costantemente informati sulle tempistiche e sull’evoluzione della situazione”. In più, “a dispetto delle affermazioni della minoranza, che accusa in maniera del tutto infondata di ‘superficialità’ e ‘mancanza di programmazione’, l’Amministrazione non solo ha adottato un approccio responsabile, ma ha già avviato da tempo studi approfonditi e lavori per garantire un approvvigionamento idrico più efficiente, stabile e costante nel tempo, puntando a soluzioni strutturali che evitino il ripetersi di eventi del genere in futuro come dimostra la sostituzione di ben 1,4 km di condotta ormai in disuso. Non si tratta, come insinua l’opposizione, di un disservizio ripetuto senza risposta, ma di un impegno costante per risolvere le criticità”.

Piromalli ribadisce che “l’’Amministrazione si è sempre mostrata disponibile a un dialogo costruttivo e continuerà a lavorare, sotto la mia guida, con impegno e trasparenza per risolvere la crisi idrica e migliorare i servizi per i cittadini. La gestione di una comunità – conclude – richiede tempo e soluzioni concrete, non semplici slogan o attacchi politici privi di fondamento. Invitiamo pertanto la minoranza a contribuire in maniera costruttiva e a sostenere gli sforzi dell’Amministrazione per il bene comune, invece di diffondere informazioni distorte che non rispecchiano la realtà dei fatti”.