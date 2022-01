Crisi idrica a Serra, Barillari: “Sorical dia tempi certi, i cittadini pagano le conseguenze di anni di scelte sbagliate”

“Sorical dia tempi certi sul ritorno alla normalità di decine di comunità che vivono da giorni in condizioni, ormai, divenute insopportabili. L’emergenza idrica che stiamo fronteggiando senza sosta, fornendo tutto l’aiuto possibile con volontari e operai, non può più protrarsi”.

Dalle parole del sindaco Alfredo Barillari traspare notevole fastidio per il rinvio del ritorno dell’acqua nelle case dei serresi, ma c’è anche rammarico per le scelte del passato.

“Le conseguenze di anni di scelte sbagliate – sostiene il primo cittadino – si stanno, purtroppo, abbattendo in maniera drammatica sui nostri cittadini che stanno pagando a caro prezzo il fatto che non è mai stato davvero avviato un piano per l’autonomia idrica. La realtà che stiamo vivendo in queste ore ci spinge ad intervenire ancora con più fermezza sul percorso che porta ad una maggiore autonomia e, gradualmente, al ritorno alle nostre risorse. Ora però – aggiunge – è fondamentale garantire una soluzione in tempi celeri, riguardo una situazione che sta mettendo in ginocchio Serra e l’intero territorio”.

Intanto, l’impegno continua senza possibilità di sosta: “noi ci troviamo ancora una volta in prima linea, tra macerie, a fronteggiare l’emergenza con l’impegno che la nostra comunità merita”.