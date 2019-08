Crisi finanziaria: effetti e conseguenze reali

* di Sarah Yacoubi – I timori degli effetti della crisi finanziaria che ha colpito l’economia internazionale nell’ultimo decennio, che è iniziata nel 2008 e si è diffusa dagli Stati Uniti all’Europa, al Sud America e ad alcuni paesi asiatici, non si attenueranno fino a quando una nuova crisi finanziaria non sarà all’orizzonte. I loro effetti sono visibili. Sembra esserci un consenso indiscutibile da parte delle principali istituzioni finanziarie come la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, nonché istituzioni finanziarie e figure finanziarie e commerciali di prestigio che non contraddicono quelle previsioni sempre più pessimistiche. Ciò è evidente attraverso forti cali nei mercati azionari, azioni, obbligazioni e altri derivati.

L’attuale guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina è una conseguenza naturale dei rischi per l’economia americana, come l’aumento del debito degli Stati Uniti doppiamente rispetto a quello dell’ultima crisi e l’aumento del rapporto debito / PIL di oltre il 100%.

Da questo punto di vista, non si prevede che l’attuale guerra commerciale si concluderà con un accordo tra gli Stati Uniti e la Cina, ma si trasformerà probabilmente in una feroce guerra militare che non mantiene, minaccia e seriamente minaccia l’esistenza umana. L’America non accetterà né assorbirà la Cina per sostituirla nel controllo del commercio mondiale, togliendo il tappeto da sotto di essa e controllando quasi completamente il campo del software elettronico. Le carte saranno quindi mescolate con il politico ed economista, che anticipa nettamente una guerra mondiale nei prossimi cinque anni che nessun essere umano su questo pianeta sempre più instabile.

Quindi, se i paesi con peso economico non intervengono in anticipo per contenere le tensioni e trovare soluzioni rapide simili a quelle già stabilite, compresa la creazione del G20, le previsioni pessimistiche saranno prevalenti.

* Docente universitario Pegaso