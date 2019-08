Crisi di Governo, il sollievo di Mangialavori: “Finalmente il fallimentare Governo del cambiamento (in peggio) è finito”

«Finalmente, dopo più di un anno di fallimenti e litigi quotidiani sulla pelle degli italiani, il Governo del cambiamento (in peggio) è finito in archivio.

Non lo rimpiangeremo. Il Presidente della Repubblica, da autentico uomo delle istituzioni e da massimo garante della Costituzione, saprà trovare la soluzione migliore per fare uscire il Paese dalla crisi in cui è stato catapultato da un esecutivo che ha peggiorato tutti gli indicatori economici e sociali. Per quanto ci riguarda, diciamo no agli inciuci di Palazzo e alle alleanze politiche illogiche e contro natura. Il ritorno immediato alle urne è, a nostro avviso, l’unico modo per superare questa fase drammatica della nostra storia». Lo afferma il senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.