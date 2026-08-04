Crescita record per gli aeroporti calabresi: a luglio i passeggeri internazionali sono cresciuti del 33,8%

La Calabria vola sempre più lontano. A luglio 2026 i passeggeri internazionali negli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone sono stati 227.049, il 33,8% in più rispetto allo stesso mese del 2025.

Oltre quattro viaggiatori su dieci hanno utilizzato collegamenti con l’estero: la componente internazionale raggiunge il 40,7% del traffico complessivo e si conferma il principale motore della crescita. Nel mese il sistema aeroportuale regionale ha movimentato complessivamente 557.440 passeggeri, con un incremento del 16,3% rispetto ai 479.196 di luglio 2025.

Lamezia Terme si conferma il principale motore del sistema. Lo scalo raggiunge 426.007 passeggeri, con una crescita complessiva del 21,9%. La componente internazionale totalizza 207.287 passeggeri: quasi uno su due viaggia su una rotta estera e l’incremento rispetto a luglio 2025 è del 43,9%.



A sostenere questa espansione sono soprattutto i collegamenti con la Polonia e i flussi provenienti da Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Regno Unito. Una crescita diffusa, che riflette la progressiva diversificazione del network e rende la Calabria sempre più accessibile dai principali bacini europei.

A Reggio Calabria il traffico internazionale raggiunge 17.258 passeggeri, pari al 18,1% dei volumi dello scalo, con collegamenti distribuiti tra Spagna, Germania, Regno Unito, Polonia, Belgio e Francia. La componente estera registra una contrazione del 24,7% rispetto a luglio 2025, mentre il traffico complessivo sale a 95.549 passeggeri (+1,9%), con 616 movimenti e un load factor dell’86,8%.

Crotone totalizza 2.504 passeggeri internazionali, riferiti al collegamento con Niederrhein, e 35.884 passeggeri complessivi. Il load factor raggiunge l’89,1%, il valore più elevato tra i tre aeroporti, mentre i volumi totali restano sostanzialmente stabili rispetto a luglio 2025 (-0,4%).

La forte espansione internazionale si accompagna a un utilizzo più efficiente della capacità complessiva. Mentre i passeggeri crescono del 16,3%, i movimenti aumentano del 10,8%, passando da 3.211 a 3.559. Il traffico cresce quindi più rapidamente del numero dei voli, con un load factor medio di sistema pari all’87,1%.

«Luglio restituisce l’immagine di una Calabria sempre più connessa, internazionale e competitiva», ha dichiarato Luciano Vigna, Presidente di SACAL. «La crescita del 33,8% dei passeggeri esteri e il risultato di Lamezia Terme, dove quasi un viaggiatore su due utilizza collegamenti internazionali, confermano la forza del percorso intrapreso. Vogliamo consolidare i mercati già serviti, ampliare il network e trasformare ogni nuova connessione in un’opportunità concreta per il turismo e per l’economia regionale».

Il risultato di luglio conferma il progressivo rafforzamento della proiezione internazionale del sistema aeroportuale calabrese. Tra gennaio e luglio 2026 i tre scali hanno movimentato complessivamente 2.735.377 passeggeri, il 10,0% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Una crescita che consolida il ruolo degli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone quali infrastrutture strategiche per l’accessibilità, l’internazionalizzazione e lo sviluppo turistico della Calabria.