Cresce l’attesa per il Summer festival capistranese: tanti gli eventi promossi da Amministrazione comunale, Pro Loco e Parrocchia

Un festival ricco di eventi che sarà caratterizzato dalla presenza di numerose personalità nel campo culturale, storico ed artistico. Quindici giorni di grande interesse arricchiranno il borgo capistranese: la rassegna è stata promossa dall’Amministrazione comunale, dalla Pro Loco e dalla Parrocchia che vede la celebrazione della Festa della Madonna della Montagna e di San Rocco. Molte le eccellenze che presenzieranno alle iniziative, numerosi i concerti e le attrattive per grandi e piccini. C’è particolare attesa per il contest fotografico allestito dalla giovane artista Maria Mesiano che campeggerà per ben 10 giorni. C’è poi attenzione per l’evento ormai divenuto un appuntamento annuale di grande richiamo, quello del Premio Renoir che quest’anno avrà un testimonial di eccezione, Enzo Salvi, previsto per giorno 6 agosto alle ore 22:00 in Piazza Renoir. Non è la prima volta che il borgo delle Preserre si veste a festa, negli anni scorsi è stata registrata la presenza di vip come Milena Miconi, Simone Ripa e Paolo Meneguzzi. Il progetto, nato dall’unione di intenti con la Pro Loco e la Parrocchia di Capistrano, secondo il sindaco Marco Martino negli anni a venire “dovrà essere valorizzato sempre di più diventando un punto d’eccellenza nell’intera regione.