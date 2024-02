Cresce l’attesa per il Carnevale serrese: il programma dell’evento

Sale l’attesa, soprattutto fra i giovanissimi, per il Carnevale serrese. I festeggiamenti, che avranno luogo a partire dalle ore 11 di domenica 11 febbraio, prevedono una serie di allegre attività. Si partirà da località Calvario con la sfilata in maschera organizzata dal Comune in collaborazione con la Pro Loco: l’iniziativa sfocerà nella festa in piazza con la premiazione delle migliori maschere. Alle 11.30, in piazza monsignor Barillari, ci sarà l’esibizione di ballo a cura delle Asd “Sogno latino” e “New Gymnasium”. L’atmosfera sarà resa particolarmente spensierata da musica e balli e dal truccabimbi. Il tutto in compagnia di Radio Serra 98. In più, i bambini potranno ricevere gadget e caramelle. Insomma, una giornata all’insegna del divertimento e della felicità in cui si potrà dare sfogo alla fantasia e alla voglia di condividere momenti di gioia.