Cresce l’attesa a Capistrano per l’esordio di “Kapistikon”

Partiranno a breve ed avranno una cadenza settimanale (mercoledì) le trasmissioni radiofoniche e social dai locali del Palazzo municipale di Capistrano.

Si tratta di un obiettivo perseguito dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Martino, nel quadro del programma “Kapistikon”, ideato e strutturato di concerto con l’emittente Radio Onda Verde.

L’occasione di “far conoscere il territorio nei suoi molteplici aspetti” è quanto si prefigge il programma “Kapistikon”, che va ad aggiungersi, nella sua valenza di promozione culturale, alle numerose altre iniziative di identico carattere portate avanti dall’Amministrazione Martino nel corso degli anni.

“Se l’obiettivo può ritenersi pienamente raggiunto con l’avvio della trasmissione – ha affermato Martino – è anche vero che di certo non mancheranno gli spunti per un lavoro di grande spessore radiofonico: arte, cultura, economia e tradizioni, tanto per citare alcuni temi, potranno infatti costituire materia di discussione e impreziosire dibattiti che si preannunciano di grande interesse per gli ascoltatori. Il tutto dalla viva voce di cittadini e di numerosi protagonisti del territorio.

Va ricordato che il territorio dal quale opererà Radio Onda Verde può essere considerato, senza tema di smentita, tra i più interessanti dell’intero scenario regionale. Il fascino dell’Appennino delle Preserre, con la sua storia, le sue amenità, il suo artigianato e le sue potenzialità gastronomiche può diventare volano di sviluppo per l’intera fascia di questo territorio regionale, ma solo se iniziative intelligenti e lungimiranti, come quella che sta per concretizzarsi, sapranno coglierne l’esigenza promozionale. Ed è fuor di dubbio – ha concluso – che il programma Kapistikon si muova correttamente in tale direzione.

Senza nemmeno sottacere quanto sia anche pressante l’esigenza di mantenere sempre vivo con queste iniziative il ponte ideale storico tra il territorio e l sue numerose comunità di emigrati sparsi per il mondo”.