Cresce l’Asd “San Bruno”, in società entra Fernando Staltari: rivestirà il ruolo di direttore generale

Aria di rinnovamento nell’Asd “San Bruno”. Le attività della scuola calcio stanno per avere una netta implementazione grazie ad un processo riorganizzativo che prevede un potenziamento a 360°. Oltre alle iniziative prettamente sportive con stage promossi alla presenza di ex calciatori di Serie A e di Serie C, la scuola calcio si dà un nuovo assetto societario, arricchendo il bagaglio di esperienze tecniche e gestionali. Di rilievo è infatti l’ingresso in società di Fernando Staltari che andrà a ricoprire il ruolo di direttore generale.



L’imprenditore sperimenta così un impegno diretto nel mondo calcistico portando un ventata di entusiasmo e determinazione. Per ciò che concerne l’aspetto tecnico, il mister Michele Zaffino e l’esperto Salvatore Zaffino saranno presto affiancati da altri due specialisti del settore in modo da poter prestare una specifica attenzione su ogni singolo ragazzo. “Non potevo non accettare l’incarico – ha commentato Staltari – perché per me la scuola calcio rappresenta un punto di riferimento importante. Per quanto riguarda il progetto, sarà quello di coinvolgere all’interno di questa famiglia tutte persone perbene e con sani principi, che come loro interesse abbiamo solo ed esclusivamente il bene dei bambini e dei ragazzi. Come ho sempre detto, gli allenatori delle scuole calcio non devono essere valutati per le eventuali vittorie in campo, ma soprattutto se riescono a coinvolgere e far divertire tutti i ragazzi, dal più bravo al meno pronto, e devono creare un gruppo dove passare momenti di felicità. Già – ha aggiunto – stiamo muovendo i primi passi per coinvolgere persone che rispecchiano questo profilo”.

Soddisfatti anche Michele e Salvatore Zaffino, che hanno espresso parole di stima nei confronti di Staltari, considerato come “una persona seria e saggia, che ha veramente a cuore il futuro dei nostri ragazzi”.