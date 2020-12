Covid, un nuovo caso a Serra San Bruno

“Oggi registriamo un nuovo caso di positività al Covid, la persona interessata è un caso di rientro, attualmente asintomatico e già in isolamento insieme ai contatti diretti che verranno sottoposti a tampone. Le persone positive sono, quindi, sei e tutte in buone condizioni”.

Il sindaco di Serra San Bruno comunica il lieve rialzo dei contagi aggiungendo che “la settimana prossima programmeremo gli screening con tamponi antigenici per coloro i quali rientreranno a Serra per le feste: ci saranno due date, dal 15 al 20, in cui ci si potrà prenotare per il tampone.

È proprio alle feste – conclude – che dobbiamo rivolgere la massima attenzione adottando comportamenti responsabili e di prevenzione nel nostro agire quotidiano”.