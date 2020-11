Covid, salgono ancora i contagi a Serra San Bruno: +6 rispetto a ieri

“Oggi registriamo sei nuovi casi di positività al Covid. Le persone interessate erano già in isolamento e sono tutte contatti diretti di casi già accertati in precedenza. Il totale dei casi positivi, quindi, è di venticinque. Le persone positive sono in buone condizioni e sotto controllo medico”.

Non sono buone le notizie contenute nel report giornaliero del sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari che rileva che “come dimostrato dagli ultimi giorni, tracciare i contatti diretti è un’azione fondamentale che aiuta molto a limitare la diffusione del contagio”.

“Dai numeri regionali e provinciali – sostiene il primo cittadino – appare chiaro che il virus circola nel territorio, per questo motivo dobbiamo assolutamente limitare gli spostamenti e le occasioni di contatto: anche fra i familiari più stretti, soprattutto per tutelare i nostri anziani e le persone più deboli.

Confidiamo che l’utilizzo dei nuovi macchinari per processare i tamponi a Vibo possa accelerare i tempi di consegna dei risultati.

Usiamo sempre la mascherina, il distanziamento e l’igienizzante: sono le prime armi – conclude – da usare contro il Covid. Stiamo in allerta e collaboriamo”.