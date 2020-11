Covid, salgono a 6 le persone contagiate a Fabrizia

Sono attualmente 6 le persone colpite da Covid a Fabrizia. A renderlo noto è il sindaco Francesco Fazio nel suo report. Il primo cittadino spiega anche che i tamponi in attesa di esito sono 13 ed invita tutti i cittadini a rispettare le regole. Il paese dell’Allaro è, al momento, il più coinvolto in questa seconda ondata di Coronavirus. Il sindaco ha inoltre comunicato di aver preceduto con “l’acquisto di 200 tamponi rinofaringei a risposta rapida” da utilizzare sia per i dipendenti comunali che per i cittadini.