Covid, report dell’Asp: 37 positivi a Serra, 28 a Nardodipace

Si appesantisce il bilancio delle persone colpite dal Covid nelle zone interne del Vibonese. Secondo il report aggiornato dall’Asp, il centro più colpito è Serra San Bruno con 37 persone contagiate, la maggior parte delle quali coinvolte dal “focolaio” partito da un asilo privato. Nonostante la riapertura delle scuole per l’infanzia dopo lo svolgimento delle elezioni regionali, sono molti i genitori che, in via precauzionale, tengono i bimbi a casa.



Ciò a testimonianza di una sorta di “paura di ritorno”, riesplosa dopo un’estate relativamente tranquilla, mentre le voci – talvolta senza fondamento – si moltiplicano. Per lunedì è previsto un drive-in e ciò consentirà, tra le altre cose, di avere un quadro della situazione più definito. Il sindaco Alfredo Barillari ha precisato che “fatta eccezione per quattro casi (tutti adulti), l’esito positivo dei tamponi molecolari riguarda nuclei familiari collegati ad almeno uno dei bambini positivi” e che “risulta fondamentale il vaccino: molte persone vaccinate, infatti, seppur contratti stretti o familiari dei casi positivi, sono risultate negative al tampone molecolare”. Il primo cittadino ha inoltre specificato che “nessuna delle persone positive è ricoverata presso strutture ospedaliere”.



A Nardodipace, sempre in base al report dell’Asp, sono 28 i positivi: qui, come da ordinanza del presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì, è in vigore la “zona rossa” fino all’11 ottobre.

Di seguito, il report pubblicato dall’Asp di Vibo Valentia: