Covid, primo caso a Mongiana. Angilletta: “Attese 96 ore per avere l’esito”

Primo caso di Covid a Mongiana. A renderlo noto il sindaco Francesco Angilletta che spiega di essere stato informato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia della positività di un cittadino del centro delle Reali Ferriere.



“La persona – spiega Angilletta – era sottoposta a misura di quarantena già dal primo di novembre. In settimana, sentito il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia, ho emesso un totale di 12 ordinanze di quarantena, l’ultima oggi. Di queste persone, undici hanno fatto il tampone, ma ad ora solo uno pare sia stato processato. Con rammarico abbiamo dovuto constatare che ci sono voluti 96 ore per avere l’esito. Colgo l’occasione per ringraziare la costante disponibilità degli operatori della struttura di Vibo Valentia, i quali si trovano in forte difficoltà di personale”.

Angilletta esprime “solidarietà e vicinanza” da parte sua e di tutta l’Amministrazione comunale alla persona contagiata. “Il paziente comunque – precisa Angilletta – non dimostra sintomi e dichiara di stare bene. Alla cittadinanza dico di mantenere la calma e di non cadere in allarmismi affrettati. Ora si deve mantenere un grado alto di attenzione e rispettare scrupolosamente le norme che ormai conosciamo benissimo. Mascherina, distanza interpersonale, lavarsi spesso le mani e non effettuare spostamenti dalla propria abitazione se non urgenti ed inderogabili”.