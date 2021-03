Covid, non si arresta la crescita di contagiati a Serra: i positivi salgono a 37

“Altre undici persone sono risultate positive dal drive organizzato sabato: il totale dei casi è di trentasette. Le persone sono in buone condizioni, appartengono tutte allo stesso nucleo familiare (il medesimo dei tredici casi di ieri) e sono in isolamento da oltre una settimana”.

Si fa pesante il bilancio estratto dai report giornalieri del sindaco Alfredo Barillari che continua chiedere di mantenere alta l’attenzione in questa delicata fase.

Il primo cittadino esplicita una raccomandazione per coloro i quali si sottopongono volontariamente al test antigenico (o rapido): “la negatività non significa avere la certezza di non essere contagiati. Solo il molecolare certifica la presenza o meno del virus. Pertanto, è necessario, soprattutto nel caso di contatti diretti di persone positive, stare in isolamento, usare tutte le accortezze e ripetere il test rapido a distanza di tre-quattro giorni”.

Barillari entra nel dettaglio dei motivi della deflagrazione del Covid e spiega che “la variante del virus che sta circolando sul territorio, non a caso, sta colpendo interi nuclei familiari; così com’è successo nella nostra comunità, alcuni componenti risultati negativi al test rapido, hanno avuto riscontro positivo al tampone molecolare”.

In questo contesto, “le scelte di sospendere l’attività didattica e il mercato settimanale sono state inevitabili” ed è divenuto indispensabile collaborare tutti con responsabilità e rispettare le regole”.

“Siamo nel pieno della terza ondata – conclude Barillari – e i numeri dei prossimi giorni saranno importanti per valutare ulteriori azioni di prevenzione. È il momento di restare uniti, esprimendo la massima solidarietà a chi sta vivendo l’esperienza del Covid in prima persona”.