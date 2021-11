Covid nelle scuole di Serra, svolte le attività di screening

Procedure di screening attivate per gli studenti del liceo dell’Istituto d’Istruzione superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno a seguito della verifica della positività al Covid di una persona (proveniente da un comune limitrofo): tutti negativi i tamponi effettuati, ma fra cinque giorni gli studenti ripeteranno il controllo.

I dettagli dell’evoluzione della curva epidemiologica sono forniti dal sindaco Alfredo Barillari che spiega che “lo stesso risultato è stato registrato per gli alunni di una classe della scuola elementare, in cui è stato riscontrato un caso positivo al test rapido (bambini sottoposti a screening giovedì scorso, previsto per domani il secondo controllo).

Il primo cittadino ringrazia per il contributo alle operazioni di prevenzione l’assistente sociale Rosaria Malvaso e gli infermieri Angelo Pisani e Franco Torchia.