Covid, negative tutte le persone rientrate a Serra a San Bruno che si sono sottoposte al test rapido

“Seconda e ultima giornata di monitoraggio: su oltre 70 tamponi ci sono stati solo esiti negativi”. Il sindaco Alfredo Barillari comunica i risultati dello screening che ha interessato le persone rientrate a Serra San Bruno che si sono volontariamente sottoposte al test e ringrazia il dottor Vincenzo Grenci, il dottor Salvatore Regio e Franco Torchia per “l’aiuto e la collaborazione”.

A beneficio di chi si appresta a rientrare nei prossimi giorni, il primo cittadino ricorda che “è possibile fare il test rapido a Vibo, gratuitamente, presso il palasport” e spiega che “siamo al lavoro per organizzare una ulteriore giornata di screening”.

“Oggi – aggiunge – non registriamo ulteriori casi di positività al Covid. Le persone attualmente positive sono in buone condizioni e in attesa del tampone di controllo.Responsabilità e collaborazione devono dettare le azioni di ognuno di noi. Pratichiamo prudenza – conclude – e tuteliamo i più deboli”.