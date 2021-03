Covid, Martino alza il livello di guardia: “Da domani Capistrano torna a blindarsi”

“Domani mattina provvederò a blindare il paese creando una quasi zona rossa. Emetterò infatti un’ordinanza che, oltre a prevedere regole molto restrittive, prolungherà la chiusura dei plessi scolastici di ogni ordine e grado per altri 7 giorni”.

Il sindaco di Capistrano, Marco Martino, annuncia misure restrittive precisando che “vieteremo l’entrata e l’uscita di cittadini non residenti e gli spostamenti, se non per motivi di lavoro, di salute e di ogni esigenza emergenziale”. In più, “instaureremo il coprifuoco e chiederemo l’aiuto delle forze dell’ordine per evitare ogni tipo di assembramento e di affollamento”.

Dunque, livello di guardia alzato: “controlleremo l’utilizzo costante della mascherine da parte dei nostri cittadini. Permetteremo la prosecuzione di ogni attività commerciale, ma con coprifuoco alle ore 20:00”. Sarà inoltre chiesto di “effettuare il servizio a domicilio con maggiore costanza affinché si possa evitare ogni forma di contagio”. Il primo cittadino spiega che “il tutto si rende necessario per quanto sta accadendo nella vicina San Nicola da Crissa che conta un numero cospicuo di persone affette da Covid-19. Le misure che introdurremo – conclude – serviranno a garantire una maggiore tranquillità alla popolazione e ogni tipo di propagazione del virus”.