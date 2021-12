Covid, in Calabria scatta l’obbligo di mascherina anche all’aperto

“Obbligo per tutta la popolazione over12 di indossare la mascherina, anche all’aperto, su tutto il territorio regionale”. È quanto ha deciso il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che ha firmato un’ordinanza per imporre una misura ritenuta “necessaria per tentare di arginare i contagi”. “Renderemo disponibili – sostiene il governatore – le scorte di mascherine contenute nei magazzini della Regione per i Comuni che ne avessero necessità”.



“I contagi continuano a salire – rileva Occhiuto – e con loro una conseguente pressione sulla rete ospedaliera. Ci avviciniamo a grandi passi ai giorni di festa, e le nostre città saranno piene di calabresi, dapprima impegnati negli acquisti pre-natalizi, e subito dopo intenti a festeggiare il Natale e il Capodanno. Si moltiplicheranno, insomma, le occasioni di assembramenti, e il virus purtroppo in uno scenario di questo tipo potrebbe diffondersi con ancora più facilità”.

Negli ultimi giorni, oltre al crescente trend dei contagi, è stato registrato l’aumento dei ricoveri ordinari e di quelli in terapia intensiva”.

Intanto, Isola Capo Rizzuto diventa “zona arancione” fino al 16 dicembre.