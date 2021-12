Covid, impennata di contagi a Fabrizia: il sindaco chiude diverse strutture

La nuova fiammata di contagi da Covid-19 a Fabrizia (i positivi ora sono 37) ha spinto il sindaco Francesco Fazio ad adottare provvedimenti preventivi volti a fermare la diffusione del virus. In particolare, il primo cittadino ha adottato un’ordinanza con la quale è stata disposta la chiusura fino al 4 gennaio degli impianti sportivi, della villa comunale e di piazza Aldo Moro.



Imposto anche il divieto di accesso al parco giochi di via Barco e il divieto di assembramento su tutto il territorio comunale. L’ordinanza stabilisce inoltre “la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado in presenza”. La violazione comporta “una sanzione penale che prevede l’arresto fino a tre mesi o, in alternativa, un’ammenda fino a 206 euro”.

I contagi sono in crescita in tutta l’area delle Serre, dove si moltiplicano le ordinanze di quarantena.