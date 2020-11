Covid, i sindaci delle Serre chiedono “unità mobili per potenziare le attività di prevenzione”

Dopo un’approfondita interlocuzione, i sindaci di Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Brognaturo, Fabrizia, Mongiana e Nardodipace – in considerazione dei “vistosi rallentamenti nei tracciamenti riscontrati che, di fatto, inficiano il funzionamento dell’intero sistema” – hanno chiesto “il potenziamento della Medicina territoriale”.



In particolare, vengono richieste all’Asp di Vibo Valentia “delle unità mobili atte al potenziamento delle attività di prevenzione, aventi come finalità quella di circoscrivere i contagi individuando i casi positivi nel minor tempo possibile”. L’attività presuppone “una stretta collaborazione con i medici di base per la realizzazione di test rapidi”.

I sindaci delle Serre saranno presenti al sit-in che avrà luogo giovedì presso la Prefettura di Vibo Valentia, che è stato promosso per “sottolineare l’inadeguatezza dell’attuale impostazione del sistema sanitario” e, di conseguenza, per far “attuare gli interventi capaci di fronteggiare con prontezza l’epidemia in atto”.

“In questo momento – rileva Alfredo Barillari, sindaco di Serra San Bruno – è indispensabile dare una risposta efficiente alla comunità provvedendo a mettere rapidamente in pratica quelle misure che consentono un tracciamento puntuale. Da parte nostra – aggiunge – c’è il massimo impegno, perché riteniamo assolutamente prioritaria la materia sanitaria”.