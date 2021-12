Covid Fabrizia, la dirigente scolastica si dissocia dal sindaco: “Nessun caso fra i banchi, stracci l’ordinanza”

A seguito dell’ultima ordinanza del sindaco di Fabrizia Francesco Fazio con la quale viene disposta la chiusura della scuola, “pur non ravvisandosi nessun caso di positività al Covid-19 tra la popolazione scolastica”, la dirigente scolastica Maria Carmen Aloi, si è dissociata dal provvedimento ritenendolo “inappropriato e non conforme alla legislazione vigente”.



“Le attività didattiche in presenza – spiega la dottoressa Aloi – sono ritenute lo snodo fondamentale nel piano di ripresa previste dal governo Draghi. Il provvedimento di Fazio, discostandosi dalle linee emanate dal Ministero della Salute con la nota del 6 novembre 2021 prot. 1218, non solo impedisce l’esercizio del diritto allo studio ma procura anche allarme e preoccupazione fra la popolazione. Inoltre, il provvedimento prevede la chiusura della scuola dall’infanzia alla prima classe della scuola secondaria di I grado fino al 4 gennaio 2022, data in cui comunque i ragazzi sono a casa per le vacanze di Natale”.

Alla luce di queste considerazioni, la dirigente scolastica, “nel rispetto istituzionale e nel pieno esercizio del ruolo di garante della pubblica istruzione, volendo tutelare gli interessi degli alunni dell’Istituto comprensivo di Fabrizia” invita il sindaco a “stracciare tale ordinanza” e “permettere domani mattina il normale svolgimento dell’attività didattica in presenza come previsto dalla legge”.