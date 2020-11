Covid e scuola, ecco le decisioni dei sindaci delle Serre: chi chiude e chi no

La lettera del direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia, Giuseppe Rodolico, ha dato vita a reazioni diverse da parte dei sindaci delle Serre. In alcuni casi, è ricaduta la scelta di seguire la proposta di chiusura “a tutela della salute pubblica”, in altri si è scelto di “garantire i bambini, evitando di far ricadere su di loro gli effetti delle responsabilità di altri”. Vediamo nel dettaglio, le scelte dei sindaci nelle Serre.

Serra San Bruno: chiusa

Nardodipace: chiusura della scuola già disposta in precedenza fino al 14 novembre

Fabrizia: chiusa

Mongiana: chiusa

Spadola: aperta

Brognaturo: a causa di lavori, gli alunni frequentano la scuola di Spadola

Simbario: chiusa

Soriano Calabro: aperta

Gerocarne: aperta

A Vibo Valentia è stata disposta la sospensione delle attività didattiche fino al 21 novembre.