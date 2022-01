Covid e ritorno a scuola, screening per gli alunni frequentanti le scuole di Simbario, Spadola e Brognaturo

Il sindaco di Simbario Ovidio Romano avvisa la cittadinanza che, nell’ambito delle misure di prevenzione anti-covid, venerdì, a partire dalle ore 9, verranno effettuati test antigenici rapidi (compresi i test salivari) gratuiti presso l’edificio scolastico. I cittadini interessati possono darne comunicazione agli uffici comunali entro le ore 12 di giovedì. Il primo cittadino coglie l’occasione per “continuare a raccomandare comportamenti di massima prudenza con l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento, evitando per quanto possibile assembramenti, soprattutto al chiuso”. Inoltre, domani, alle 10 nella scuola media di Spadola, avrà luogo uno screening test per consentire il ritorno alle lezioni in sicurezza per gli alunni frequentanti i plessi di Spadola, Simbario e Brognaturo.