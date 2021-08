Covid e organizzazione sanitaria, esperti a confronto al “Serreinfestival”

La terza giornata del “Serreinfestival” propone un mix di sport, tradizioni e dibattito impegnato. Alle 10.30 avrà inizio il tour ciclistico organizzato in sinergia con Renato Daniele sul percorso della Ciclovia della Calabria, mentre alle 18, in piazza Azaria Tedeschi, ci sarà l’apertura della mostra fotografica, a cura di Brunello Tripodi, “Le carbonaie delle Serre”. Stessa location, alle 19.30, per il confronto “Il buio che abbiamo attraversato. Oltre la pandemia?”, che sarà moderato dal presidente dell’associazione “Condivisioni” Bruno Censore. Alla discussione prenderanno parte il direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive del Policlinico universitario di Catanzaro Carlo Torti, il già direttore del Dipartimento Oncoematologico “Pugliese-Ciacciò” di Catanzaro Stefano Molica e il commissario dell’Asp di Vibo Valentia Maria Bernardi. Prevista la presenza del presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì.