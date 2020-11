Covid, due persone positive a Mileto

Una persona colpita da Covid a Mileto centro ed una a San Giovanni. Queste le informazioni fornite dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano che spiega che, comunque, “non si tratta di novità assolute, essendo i soggetti interessati già in quarantena e isolamento fiduciario da diversi giorni, insieme ai parenti più stretti, ai quali, pur non essendo obbligati, consiglio vivamente di non uscire e di evitare contatti sociali”.

Il primo cittadino ribadisce poi che “la situazione è continuamente monitorata da parte nostra, dall’Asp e dalle Forze dell’ordine”. Immancabile l’invito a rispettare le regole.