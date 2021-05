Covid, diverse guarigioni a Paravati: a mezzanotte scadono le restrizioni della “zona rossa”

Le diverse guarigioni registrate nell’ultima fase hanno consentito l’accoglimento della richiesta del sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, di non adozione di ulteriori misure restrittive per la frazione di Paravati. Ciò significa che dopo la mezzanotte cesseranno le previsioni relative alla “zona rossa” e si applicheranno le disposizioni valide per tutto il territorio regionale.

“Per i soggetti positivi ed i contatti stretti – viene precisato nella nota del delegato del soggetto attuatore, Fortunato Varone – continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di isolamento/quarantena, ove già disposte e non concluse”.

Dunque, si torna alla normalità: ciò, per come affermato dal primo cittadino, non vuol dire che si può abbassare la guardia.