Covid, Barilaro: “Siano i medici di base ad assumere la responsabilità diretta del tamponamento dei pazienti”

“La situazione relativa all’emergenza Covid in atto, e che i dati di ogni giorno ci fanno sempre più immaginare, è a dir poco preoccupante. Ogni ora che passa sembra materializzarsi sempre di più un clima di crescente allarme sociale, che investe e rischia di mettere definitivamente in ginocchio l’intera Nazione. In casi ed in situazioni come queste, ritengo che il senso di responsabilità debba caratterizzare chiunque a vario titolo operi all’interno di una comunità con un ruolo pubblico o istituzionale”.

Il sindaco di Acquaro Giuseppe Barilaro guarda con preoccupazione all’evolversi della situazione epidemiologica e rivolge un appello “ai medici di base, che già con spirito di abnegazione e condivisione si trovano a svolgere quotidianamente la loro attività professionale in condizioni di evidente difficoltà operativa”.

“Proprio a loro – sostiene – si richiede un ulteriore sforzo e senso civico, perché solo attraverso il coinvolgimento diretto dei medici di base nell’attività di monitoraggio del contagio possiamo tentare di evitare, o quantomeno limitare, i disagi che stiamo registrando in questi giorni.

Siano loro, pertanto, ad assumere la responsabilità diretta del tamponamento dei rispettivi pazienti, così aiutando in modo concreto e decisivo l’Asp e le comunità di riferimento nella soluzione di un problema che sempre più minaccia di diventare cronico”.

“Il mio appello – conclude – è quello di un sindaco che quotidianamente registra i ritardi e con essi i tantissimi disagi forieri di grande preoccupazione in una comunità sempre più fiaccata da una situazione emergenziale che rischia di degenerare irrimediabilmente”.