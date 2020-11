Covid a Serra, un nuovo contagiato e un guarito: i casi positivi rimangono 26

“Oggi registriamo un nuovo caso positivo al Covid, la persona interessata è in buone condizioni ed è un contatto diretto già da diversi giorni in isolamento. Uno dei tamponi molecolari inerenti ai casi positivi è risultato negativo: i guariti salgono a cinque. Il totale dei casi positivi, quindi, rimane invariato a ventisei soggetti. Tutte le persone sono in buone condizioni”.

Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, informa la popolazione sulla diffusione del Coronavirus in città e spiega che “il lavoro di prevenzione risulta fondamentale nel contenere i contagi, così come la collaborazione con i medici di base sui casi sospetti”.

“Per prevenire – sostiene- non basta il tracciamento dei casi, ancora più importante è il rispetto delle regole che evita la diffusione del virus. Siamo in una fase delicata dove la responsabilità di ognuno di noi può fare tanto per proteggere le categorie più a rischio. Con solidarietà e collaborazione – conclude – vinceremo questa battaglia”.