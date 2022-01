Covid a Serra: studenti in dad fino al 15 gennaio, scuole per l’infanzia chiuse

In considerazione del “forte incremento dei contagi”, soprattutto tra “i giovani in età scolare” e vista la necessità di adottare “delle nuove misure precauzionali volte alla massima prudenza al fine di impedire l’ulteriore diffusione del contagio”, il sindaco Alfredo Barillari ha emesso un’ordinanza per stabilire “la sospensione dell’attività scolastica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio, ivi comprese quelle private dal 10 al 15 gennaio”. La misura comprende la chiusura delle scuole dell’infanzia e dei servizi per l’infanzia e consente “una maggiore diffusione della vaccinazione tra la popolazione scolastica”.

Dunque, l’impegnata della curva epidemiologica implica azioni restrittive dettate dall’esigenza di utilizzare cautela in tutti i comportamenti quotidiani.