Covid a Serra, scuole chiuse a scopo precauzionale fino a sabato

“Per ragioni di carattere precauzionale, riteniamo opportuno chiudere le scuole per verificare alcuni casi sospetti che non riguardano, comunque, bambini.

Come sempre ci muoviamo sulla scia della massima attenzione per cercare di prevenire situazioni di rischio per la collettività. Il nostro invito rimane quello di tenere alta la guardia e rispettare le regole anticontagio”.

Questo il messaggio del vicesindaco Rosanna Federico su Facebook con il quale viene annunciata la decisione di fermare le attività didattiche in presenza.

Nello specifico, l’ordinanza firmata dal sindaco Alfredo Barillari, oltre a confermare la sospensione dell’attività didattica in presenza per l’Istituto d’Istruzione superiore “Luigi Einaudi” fino al 20 marzo, prevede “la sospensione, in presenza, delle attività didattiche ed educative per i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia, nonché la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di primo grado nel Comune di Serra San Bruno a far data da lunedì 15 marzo 2021 e fino al 20 marzo”.

La stessa misura è stata adottata anche dal sindaco di Spadola Cosimo Damiano Piromalli.