Covid a Serra, salta la fiera di Ognissanti

Il sindaco Alfredo Barillari ha emesso un’ordinanza per disporre “il divieto di svolgimento della Fiera di Ognissanti” nella giornata del 1° novembre. L’atto richiama la normativa anti-Covid ed in particolare la proroga dello stato di emergenza fino a fine anno e tiene conto del “notevole aumento del numero dei contagi nel nostro Comune e in quelli limitrofi”.

La valutazione considera il fatto che la fiera “comporta un notevole afflusso di persone provenienti da diversi paesi della Calabria e che diversi operatori del mercato provengono da diversi comuni anche al fuori dalla Calabria”. Inoltre, in relazione all’evento, è facile prevedere “situazioni di particolare affollamento, difficilmente contenibili e controllabili” e che, pertanto, “non possono essere assicurate condizioni di sicurezza al fine di prevenire pericoli di contagio”.

Dunque, alla luce della ritenuta sostanziale impossibilità di assicurare il distanziamento interpersonale, la fiera non potrà avere luogo. Dall’ultimo report del primo cittadino, emerge che le persone attualmente positive al Coronavirus sono 48.